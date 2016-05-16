Завершился очередной сезон в чемпионате Италии по футболу

"Верона", "Фрозиноне" и "Карпи" составили троицу команд, которые не смогли сохранить себе место в итальянской Серии А на следующий сезон.

В борьбе за выживание "Карпи" обыграл Удинезе" со счетом 2:1, но "Палермо", который также претендовал на вылет в Серию В, также выиграл свой матч - 3:2 у "Вероны".

Неудачников Серии А в следующем сезоне заменят "Кальяри", "Кротоне" и победитель плей-офф Серии В.

Среди других поединков дня стоит выделить победу "Фиорентины" над римским "Лацио", в составе которого проводил свой последний матч немецкий форвард Мирослав Клозе. Столичная команда проиграла эту встречу со счетом 2:4, а Клозе забил последний мяч в игре, реализовав пенальти.

Как сообщал УНИАН ранее, чемпионом Италии досрочно стал туринский "Ювентус".

Вчера стало известно, что второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов завоевал "Наполи", а третьим финишировала "Рома".

В Лиге Европы Италию представят миланский "Интер" и "Фиорентина". Еще одним представителем Серии А в еврокубках может стать "Милан", которому для этого необходимо выиграть финал Кубка Италии у "Ювентуса". Если ему это сделать не удастся, в Лиге Европы сыграет "Сассуоло", занявший шестое место в чемпионате.