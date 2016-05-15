Украинский вратарь Бойко стал с "Бешикташем" чемпионом Турции

Украинский вратарь стамбульского "Бешикташа" Денис Бойко сегодня вместе со своей командой стал чемпионом Турции.

Чемпионство "орлы" оформили благодаря победе над в предпоследнем туре турецкой Суперлиги над "Османлыспором" 3:1. После этого "Бешикташ" стал недосягаемым для "Фенербахче", который идет на втором месте в чемпионате.

Этот чемпионский титул стал 14-м в истории "Бешикташа". Последний раз команда віигрівала данный трофей в сезоне 2008/09.

Как сообщал УНИАН, Денис Бойко перешел в "Бешикташ" из днепропетровского "Днепра" в зимнее межсезонье, но не смог выиграть борьбу за место в основном составе. В чемпионате Турции украинский вратарь провел лишь два матча - с "Антальяспором" (1:0) и "Касымпашой" (1:2).