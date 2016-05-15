Премьер-лига: окончательная турнирная таблица чемпионата Украины





Примечания:

- "Днепр" (Днепропетровск) исключен из еврокубков на один сезон решением финансового контрольного комитета УЕФА;

- С команды "Волынь" (Луцк) снято 18 очков в соответствии с решениями ДК ФИФА;

- С команды "Говерла" (Ужгород) сняты 9 очков в соответствии с решениями КДК ФФУ;

- "Металлист" (Харьков), "Волынь" (Луцк) и "Говерла" (Ужгород) не прошли аттестацию для участия в сезоне Премьер-лиги 2016/17.