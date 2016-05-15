Премьер-лига: окончательная турнирная таблица чемпионата Украины
21:58, 15 мая 2016Футбол
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Сегодня тремя матчами завершился 25-й футбольный чемпионат Украины.
Примечания:
- "Днепр" (Днепропетровск) исключен из еврокубков на один сезон решением финансового контрольного комитета УЕФА;
- С команды "Волынь" (Луцк) снято 18 очков в соответствии с решениями ДК ФИФА;
- С команды "Говерла" (Ужгород) сняты 9 очков в соответствии с решениями КДК ФФУ;
- "Металлист" (Харьков), "Волынь" (Луцк) и "Говерла" (Ужгород) не прошли аттестацию для участия в сезоне Премьер-лиги 2016/17.
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