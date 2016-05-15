УПЛ: Экспериментальный состав "Днепра" сыграл вничью с "Олимпиком"

Днепропетровский "Днепр" сыграл вничью 1:1 с донецким "Олимпиком" в матче последнего тура чемпионата Украины.

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич, который не мог перед игрой рассчитывать на ряд основных игроков, выпустил на эту встречу экспериментальный состав, где нашлось место как молодым исполнителям, так и ветеранам Эдмару и Дмитрию Чигринскому.

В составе хозяев голом отличился форвард Евгений Шахов, который на 19-й минуте с близкого расстояния поразил ворота Заури Махарадзе.

Счет 1:0 держался до 72-й минуты встречи, пока Владимир Лысенко с острого угла не пробил 19-летнего вратаря хозяев Даниила Кучера.

Днепр (Днепропетровск) - Олимпик (Донецк) - 1:1 (1:0)

Голы: Шахов (19) - Лысенко (72)

Д: Кучер, Адамюк (Лучкевич, 79), Чигринский, Чеберячко, Томечак, Шахов, Эдмар, Безус, Кобахидзе (Руис, 46), Кожушко (Назаренко, 70), Бруно Гама;

О: Махарадзе, Парцвания, Иллой-Айет, Шестаков, Борзенко, Танчик, Огиря, Волков, Доронин (Драченко, 82), Лысенко (Хомутов, 73), Степанюк (Матяж, 60);

Предупреждения: Томечак, Руис, Эдмар - Степанюк.