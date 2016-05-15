УПЛ: "Александрия" завершила свой лучший сезон в истории победой над "Ворсклой"

ФК "Александрия" в матче последнего тура украинской Премьер-лиги обыграла на выезде полтавскую "Ворсклу" со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил полузащитник гостей Денис Дедечко. На 40-й минуте он отправил мяч в ворота сильным ударом из-за пределов штрафной площади и с помощью рикошета от одного из соперников.

Победа "Александрии" никак не повлияла на расположение команд в турнирной таблице. "Ворскла" с 42 очками завершила сезон на пятом месте, "Александрия", набрав 38 баллов, финишировала шестой.

Ворскла (Полтава) - ФК Александрия - 0:1 (0:1)

Гол: Дедечко (40)

В: Непогодов, Даллку, Дитятьев, Чеснаков, Симинин, А. Ткачук, Довгий (Ковпак, 73), Бартулович (Ребенок, 66), Хлебас, Шиндер, Коломоец;

А: Новак, Микицей, Басов, Шендрик, Старенький (Козак, 78), Полярус (Чорний, 81), Банада, Дедечко, Имереков, Кулиш (Леонов, 75), Пономарь;

Предупреждения: Чеснаков, Даллку - Шендрик, Имереков.