УПЛ: Луганская "Заря" в зрелищном матче обыграла донецкий "Шахтер"

Луганская "Заря" обыграла донецкий "Шахтер" со счетом 3:2 в матче последнего тура сезона в украинской Премьер-лиге.

"Шахтер" открыл счет в игре, когда Факундо Феррейра добил мяч в ворота после удара в штангу Александра Гладкого. Однако "Заре" удалось отыграться, а затем дважды выходить вперед.

Героем встречи стал полузащитник луганской команды Андрей Тотовицкий, забивший все три гола в составе "Зари". На 56-й минуте он головой замкнул передачу партнера с фланга, а на 61-й и 82-й минутах отправлял мяч в сетку ударами из-за пределов штрафной площади "Шахтера".

Шахтер (Донецк) - Заря (Луганск) - 2:3 (1:0)

Голы: Феррейра (32), Гладкий (74) - Тотовицкий (56, 61, 82)

Ш: Пятов, Кобин (Зубков, 27), Ордец, Ракицкий, Шевчук (Матвиенко, 11), Степаненко, Малышев, Веллингтон Нем, Коваленко, Гладкий, Феррейра (Арабидзе, 63);

З: Н. Шевченко, Опанасенко, Сиваков, Гордиенко, Сухоцкий, Гречишкин, Танковский (Чайковский, 55), Караваев, Любенович, Петряк (Тотовицкий, 46), Паулиньо (Безбородько, 72)

Предупреждения: Веллингтон Нем, Ракицкий - Любенович