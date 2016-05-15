Английская Премьер-лига: "Арсенал" занял второе место, "Манчестер Сити" пробился в Лигу чемпионов

Лондонский "Арсенал", разгромив в последнем туре чемпионата Англии бирмингемскую "Астон Виллу" о счетом 4:0, обогнал в турнирной таблице "Тоттенхэм" и занял второе место в чемпионата английской Премьер-лиги.

"Арсенал" обошел "Тоттенхэм" на одно очко благодаря тому, что их конкуренты неожиданно проиграли аутсайдеру лиги "Ньюкаслу" со счетом 1:5.

Арсенал - Астон Вилла - 4:0 (1:0)

Голы: Жиру (5, 79, 80), Банн (90, в свои ворота).

Ньюкасл - Тоттенхэм - 5:1 (2:0)

Голы: Вейналдум (19, 73, с пенальти), Митрович (39), Ааронс (85), Джанмаат (86) - Ламела (61).

Борьба за четвертое место, которое дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, вероятно, завершится успехом "Манчестер Сити". Команда Мануэля Пеллегрини сегодня сыграла вничью с "Суонси" и оторвалась от преследователей из "Манчестер Юнайтед" на три очка.

Для того, чтобы опередить "Сити", "Юнайтед" в перенесенном матче с "Борнмутом" необходимо обыграть соперника с разницей в 19 голов. Это условие делает невозможным для "МЮ" попадание в зону ЛЧ.

Суонси - Манчестер Сити - 1:1 (1:1)

Голы: Айю (45) - Ихеаначо (5)

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" по итогам чемпионата займет пятое или шестое место и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. Вместе с ним Англию во втором по престижности турнире континента будет представлять "Саутгемптон", который сегодня обыграл со счетом 4:1 "Кристал Пэлас".

Конкуренты "Саутгемптона" за места в Лиге Европы в сегодняшних матчах потеряли очки. "Ливерпуль" сыграл вничью 1:1 с "Вест Бромвич Альбион", а "Вест Хэм" уступил "Сток Сити" со счетом 1:2.

Саутгемптон - Кристал Пэлас - 4:1 (1:0)

Голы: Мане (43), Пелле (62), Бертанд (75, с пенальти), Дэвис (87) - Панчеон (64).

Вест Бромвич Альбион - Ливерпуль - 1:1 (1:1)

Голы: Рондон (13) - Ибе (23).

Сток Сити - Вест Хэм - 2:1 (0:1)

Голы: Ванга (55), Диуф (89) - Антонио (23).

Также отметим, что в матче, где встречались прошлогодний чемпион Англии "Челси" и действующий обладатель трофея "Лестер", завершился со счетом 1:1.

Челси - Лестер - 1:1 (0:0)

Голы: Фабрегас (66, с пенальти) - Дринквотер (82).

Напомним, по итогам сезона из Премьер-лиги во второй дивизион вылетели "Астон Вилла", "Норвич" и "Ньюкасл". Вместо них в следующем сезоне АПЛ сыграют "Бернли", "Миддлсбро" и победитель плей-офф второго дивизиона Англии.