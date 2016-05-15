Футболист Кравец вернется из "Штутгарта" в киевское "Динамо"

18:13, 15 мая 2016
Футбол
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Украинский нападающий не смог помочь немецкой команде остаться в Бундеслиге.

Кравец вернется в

Украинский футболист Артем Кравец не останется в немецком "Штутгарте", где выступал на правах аренды из киевского "Динамо", сообщает Bild.

Таким образом, вчерашний матч против "Вольфсбурга" стал для Кравца последним в футболке "Штутгарта". Украинец вышел на поле в стартовом составе, но после первого тайма при счете 2:0 в пользу соперника был заменен на другого украинца Бориса Тащи.

"Штутгарт" проиграл матч со счетом 1:3 и вылетел во вторую Бундеслигу.

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Сообщается, что немецкий клуб, заплативший киевскому "Динамо" за аренду нападающего 500 тысяч евро, не будет использовать право выкупа футболиста. Кравец заявил изданию, что также не желает оставаться в "Штутгарте".

Как сообщал УНИАН, Артем Кравец перешел в "Штутгарт" в январе 2016 года. В 16 матчах за эту команду он забил один гол.

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