Футболист Кравец вернется из "Штутгарта" в киевское "Динамо"

Украинский футболист Артем Кравец не останется в немецком "Штутгарте", где выступал на правах аренды из киевского "Динамо", сообщает Bild.

Таким образом, вчерашний матч против "Вольфсбурга" стал для Кравца последним в футболке "Штутгарта". Украинец вышел на поле в стартовом составе, но после первого тайма при счете 2:0 в пользу соперника был заменен на другого украинца Бориса Тащи.

"Штутгарт" проиграл матч со счетом 1:3 и вылетел во вторую Бундеслигу.

Сообщается, что немецкий клуб, заплативший киевскому "Динамо" за аренду нападающего 500 тысяч евро, не будет использовать право выкупа футболиста. Кравец заявил изданию, что также не желает оставаться в "Штутгарте".

Как сообщал УНИАН, Артем Кравец перешел в "Штутгарт" в январе 2016 года. В 16 матчах за эту команду он забил один гол.