Три лидера "Днепра" отстранены от футбола до решения КДК ФФУ

Три игрока днепропетровского "Днепра" временно отстранены от футбола за участие в потасовке после полуфинального матча Кубка Украины против луганской "Зари", сообщает Sport Arena.

Футболисты Роман Зозуля, Руслан Ротань и Андерсон Пико не смогут принимать участие в матчах до тех пор, пока контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины не примет окончательное решение по данному инциденту. Заседание КДК ФФУ, где будет рассмотрено поведение игроков "Днепра" после встречи с "Зарей", ожидается 18 мая.

Таким образом, все три футболиста "Днепра" пропустят матч последнего тура чемпионата Украины против донецкого "Олимпика".

Напомним, во время игры "Днепра" с "Зарей" недовольство днепропетровцев вызвало решение арбитра Анатолия Абдулы назначить штрафной удар в сторону их ворот на 5-й добавленной минуте игры. Полузащитник "Зари" Андрей Тотовицкий забил гол с этого штрафного и принес своей команде выход в финал Кубка Украины.

После финального свистка игроки "Днепра" начали с удвоенной активностью спорить с арбитром, а Роман Зозуля ударил его ногой. Как стало известно позже, Руслан Ротань также применил физическую силу к рефери.

В то же время, Андерсон Пико может получить дисквалификацию за драку с полузащитником "Зари" Александром Караваевым.