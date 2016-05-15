Аргентинец Игуаин побил исторический рекорд в чемпионате Италии

Аргентинский форвард "Наполи" Гонсало Игуаин побил рекорд результативности в чемпионате Италии, который до этого стоял 66 лет.

Это произошло благодаря тому, что в последнем туре Серии А Игуаин сделал хет-трик в матче с "Фрозиноне" и таким образом увеличил свой бомбардирский показатель в сезоне до 36 голов.

Ранее рекорд принадлежал легендарному шведскому нападающему "Милана" Гуннару Нордалю, который в сезоне 1949/1950 забил 35 мячей.

28-летний Гонсало Игуаин провел в "Наполи" три сезона, а до этого несколько лет играл за мадридский "Реал". С испанским клубом аргентинец трижды выигрывал чемпионат страны, но в Серии А его главным достижением остается Кубок Италии, завоеванный в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, "Наполи", обыграв "Фрозиноне" со счетом 4:0, завершил сезон в чемпионате Италии на втором месте в турнирной таблице.