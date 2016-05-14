Итальянская Серия А: "Рома" обыграла "Милан", но не смогла завоевать второе место

Римская "Рома" победила "Милан" в центральном матче последнего тура итальянской Серии А со счетом 3:1, но не смогла опередить "Наполи" в борьбе за второе место в турнирной таблице.

Неаполитанская команда сегодня выиграла у "Фрозиноне" со счетом 4:0, набрала 82 очка в чемпионате и начнет следующий евросезон в групповом турнире Лиги чемпионов. "Рома", финишировавшая третьей с 80 очками, также сыграет в ЛЧ, но будет пробиваться в основную сетку турнира через квалификацию.

Ранее было известно о том, что Италию в Лиге Европы в следующем сезоне представят миланский "Интер" и флорентийская "Фиорентина". Третьим участником ЛЕ, вероятно, станет "Сассуоло", который сегодня обыграл "Интер" и занял шестое место в турнирной таблице.

Конкурентом "Сассуоло" за место в Лиге Европы является только "Милан", которому для попадания в еврокубки необходимо 21 мая в финале Кубка Италии обыграть "Ювентус".

Милан - Рома - 1:3 (0:1)

Голы: Бакка (87) - Салах (19), Эль-Шаарави (59), Эмерсон (82).

Наполи - Фрозиноне - 4:0 (1:0)

Голы: Хамшик (44), Игуаин (52, 62, 71).

Сассуоло - Интер - 3:1 (3:1)

Голы: Политано (6, 39), Пеллегрини (26) - Паласио (32).

Ювентус - Сампдория - 5:0 (3:0)

Голы: Эвра (5), Дибала (15, с пенальти, 37), Кьеллини (77), Бонуччи (85).

Последний тур чемпионата Италии завершится завтра. Интрига в Серии А осталась лишь вокруг команд, которые покинут элитный дивизион.

Как сообщал УНИАН, чемпионом Италии в сезоне 2015/16 стал туринский "Ювентус".