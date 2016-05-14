Тренер "Динамо" Ребров отказался общаться с телеканалом "Футбол"

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров в эфире программы «Футбол LIVE» после победного матча с харьковским «Металлистом» объявил бойкот телеканалам «Футбол 1» / «Футбол 2».

- Мне сложно что-то сейчас комментировать. Я не знаю, что кто там сейчас является экспертами в студии, но в любом случае, хотел бы этому каналу, и этим экспертам высказать свое мнение, и мнение команды.

Дело в том, что никому неинтересно мнение тренеров, мнение всех людей вокруг, есть одни лишь эксперты, которые всё решают и, к тому же, могут нелицеприятно высказываться о футболистах.

Ребята попросили меня, чтобы я не общался с этим каналом. Это ненормально, когда эксперты становятся самыми главными в футболе. Так что сегодня для вашего канала будет достаточно такого комментария: вы сами видели игру - отметил Ребров.

Ранее известный тренер и эксперт телеканала Сергей Морозов, комментируя драку игроков "Динамо" и донецкого "Шахтера" в матче 24-го тура УПЛ назвал игрока киевлян Андрея Ярмоленко "футбольным быдлом".