Селезнев подписал контракт с "Шахтером"

14 мая ФК «Шахтер» подписал контракт с Евгением Селезневым, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с нападающим рассчитано на 2 года.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Евгений Селезнев разорвал контракт с краснодарской "Кубанью".

"Я уже не игрок "Кубани", контракт забрал. Полечу через Украину... В Украину - там семья меня ждет", - сказал Селезнев.

Игрок не стал говорить о том, какие у него имеются предложения относительно дальнейшей карьеры: "Не могу говорить, нужна тишина. Топ-клубы Украины? С чего вы взяли, что это будет Украина? Не могу ничего говорить, агент занимается".

Ранее стало известно, что клуб в течение трех месяцев не платил игроку зарплату.

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Евгений Селезнев родился 20 июля 1985 года в Макеевке. Выступал за «Шахтер» в 2008–2009, 2011–2012 годах.

Воспитанник Академии «Шахтера». В составе «горняков» провел 67 матчей, забил 28 мячей.

Обладатель Кубка УЕФА – 2009

Чемпион Украины – 2012

Обладатель Кубка Украины – 2012

Обладатель Суперкубка Украины – 2012

Лучший бомбардир чемпионата Украины – 2011/12 в составе «Шахтера».

За национальную сборную Украины провел 48 матчей, забил 11 мячей.