Селезнев подписал контракт с "Шахтером"
Соглашение рассчитано на 2 года.
14 мая ФК «Шахтер» подписал контракт с Евгением Селезневым, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с нападающим рассчитано на 2 года.
Как сообщал УНИАН, 13 мая Евгений Селезнев разорвал контракт с краснодарской "Кубанью".
"Я уже не игрок "Кубани", контракт забрал. Полечу через Украину... В Украину - там семья меня ждет", - сказал Селезнев.
Игрок не стал говорить о том, какие у него имеются предложения относительно дальнейшей карьеры: "Не могу говорить, нужна тишина. Топ-клубы Украины? С чего вы взяли, что это будет Украина? Не могу ничего говорить, агент занимается".
Ранее стало известно, что клуб в течение трех месяцев не платил игроку зарплату.
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Евгений Селезнев родился 20 июля 1985 года в Макеевке. Выступал за «Шахтер» в 2008–2009, 2011–2012 годах.
Воспитанник Академии «Шахтера». В составе «горняков» провел 67 матчей, забил 28 мячей.
Обладатель Кубка УЕФА – 2009
Чемпион Украины – 2012
Обладатель Кубка Украины – 2012
Обладатель Суперкубка Украины – 2012
Лучший бомбардир чемпионата Украины – 2011/12 в составе «Шахтера».
За национальную сборную Украины провел 48 матчей, забил 11 мячей.