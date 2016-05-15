Премьер-лига, 26-й тур, "Днепр" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит матч заключительного 26-то тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает на своем поле донецкий "Олимпик".

Встречаются команды, которые занимают 3-е и 9-е места в турнирной таблице.

Для обеих команд эта игра уже не имеет турнирного значения. "Днепр" в любом случае станет бронзовым призером УПЛ, а "Олимпик" останется на 9-м месте.

Первая встреча "Днепра" и "Олимпика" в нынешнем сезоне закончилась ничьей 1:1. За "Днепр" отличился Матос, а за "Олимпик" - Танчик.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры является "Днепр". Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1,17 к 1, в то время как на ничью - 6,14 к 1, а на победу "Олимпика" - 13,28 к 1.

Матч "Днепр" - "Олимпик" начнется в Днепропетровске в 19.30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".