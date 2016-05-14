Дублеры киевского "Динамо" разгромили "Металлист" в заключительном туре Премьер-Лиги

В Харькове завершился матч последнего 26-то тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Металлист" принимал киевское "Динамо" и проиграл со счетом 1:4.

Хет-триком в этой игре отметился польский легионер столичного клуба Лукаш Теодорчик.

Матч, в котором киевляне играли далеко не основным составом, тем не менее, проходил при полном игровом и территориальном преимуществе гостей. А первые два гола Теодорчик забил в самом начале игры - на 7-й и 8-й минутах. Третий свой гол поляк забил в середине второго тайма, на 67-й минуте.

И только в добавленное арбитром время, на 92-й минуте, Сергей Наполов забил гол престижа в составе харьковчан. Правда, спустя две минуты Олег Гусев забил четвертый гол и восстановил крупную разницу в счете в три мяча.

Таким образом, "Динамо" одержало 23-ю победу в нынешнем сезоне (при одной ничьей и двух поражениях от "Шахтера" - по 0:3) и, набрав 70 очков, заняло 1-е место в турнирной таблице.

В двух других матчах дня луцкая "Волынь" разгромила ужгородскую "Говерлу" со счетом 4:1, а одесский "Черноморец" выиграл выездной матч у "Стали" из Днепродзержинска - 1:0.

Чемпионат Украины среди команд Премьер-лиги сезона 2015/16 завершится тремя матчами в воскресенье, 15 мая.