"Барселона" второй год подряд стала чемпионом Испании по футболу

"Барселона", обыграв в последнем туре чемпионата Испании "Гранаду" со счетом 3:0, стала победителем Ла Лиги в сезоне 2015/16.

После нескольких неудач в начале апреля каталонская команда позволила мадридским "Реалу" и "Атлетико" сократить отставание в турнирной таблице до минимума. Но в последних пяти матчах сезона подопечные Луиса Энрике обыграли всех соперников с общим счетом 24:0, не позволив никому из столичных клубов выйти на первое место в Ла Лиге.

Второе место в чемпионате занял мадридский "Реал", обыгравший сегодня "Депортиво" из Ла-Коруньи. "Атлетико", который свой матч последнего тура еще не провел, финиширует в Ла Лиге на третьем месте.

Гранада - Барселона - 0:3 (0:2)

Голы: Суарес (22, 38, 86)

Депортиво - Реал Мадрид - 0:2 (0:2)

Голы: Роналду (8, 25)

Чемпионство "Барселоны" стало для команды вторым подряд, шестым за последние восемь лет и 24-м за всю историю. По количеству чемпионских титулов в Ла Лиге каталонцы уступают лишь мадридскому "Реалу", в активе которого 32 выигранных титула.