Украинский тренер Скрипник спас "Вердер" от вылета во вторую Бундеслигу

Бременский "Вердер", который возглавляет украинский специалист Виктор Скрипник, в последнем туре чемпионата Германии обыграл со счетом 1:0 франкфуртский "Айнтрахт" и сохранил себе место в Бундеслиге на следующий сезон.

Единственный мяч в игре забил Папи Джилободжи на 88-й минуте. Сенегалец быстрее всех сориентировался в ситуации у ворот "Айнтрахта" после того, как "Вердер" разыграл штрафной удар.

Благодаря этой победе команда Скрипника поднялась с 16-го на 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Таким образом, в следующем сезоне она продолжит выступления в элитном дивизионе чемпионата Германии.

Напомним, что по итогам чемпионата первые три места заняли мюнхенская "Бавария", дортмундская "Боруссия" и леверкузенский "Байер" - эти команды в следующем сезоне будут выступать в групповом турнире Лиги чемпионов. Также там окажется "Боруссия" из Менхенгладбаха, если сможет выиграть квалификацию ЛЧ.

"Майнц", берлинская "Герта" и гельзенкирхенский "Шальке", занявшие места с пятого по седьмое, стали участниками Лиги Европы.

В то же время "Штутгарт", за который выступают украинцы Артем Кравец и Борис Тащи, и "Ганновер" вылетели во второй немецкий дивизион. Вместо них в Бундеслиге будут выступать "Фрайбург" и "Лейпциг".

"Айнтрахт", завершивший сезон на 16-м месте в Бундеслиге, и "Нюрнберг", занявший итоговое третье место во втором дивизионе чемпионата Германии, сыграют в матчах плей-офф за право выступать в сильнейшем чемпионате Германии.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе чемпионом Германии четвертый раз подряд стала мюнхенская "Бавария".