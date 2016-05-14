Легендарные игроки "Динамо", завоевавшие Кубок кубков УЕФА в сезоне 1985-86 годов, получили государственные награды

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, также глава государства отметил весомые личные заслуги спортсменов в развитие и популяризацию отечественного футбола, подъема международного спортивного престижа Украины.

Читайте такжеПорошенко назвал "блистательной" игру "Шахтера" против "Браги"

«Вы себе не можете представить, с каким восторгом 2 мая 1986 года я смотрел вашу фантастическую игру», - сказал Порошенко, вспоминая ту финальную игру и назвал лионский матч «Динамо» – «Атлетико» (Мадрид) образцом командной игры и тренерской работы в ФК «Динамо».

Президент подчеркнул, что победа «Динамо» Киев в мае 1986 года - это не просто победой.

«Ваш вклад, ваша игра, когда вы прославляли «Динамо» (Киев) во всем мире, является замечательным примером футбольной дипломатии, которая прославляла Украину», - сказал глава государства и добавил, что «игроки «Динамо» своим примером воспитали не только новые поколения «динамовцев» и фанатов клуба, но и миллионы украинцев, которые гордятся Украиной, потому что у них есть такая команда.

Порошенко поблагодарил футболистов за возможность встретиться и пообщаться.

В свою очередь капитан «Динамо» (Киев) (1986 года) Анатолий Демьяненко вспомнил тот матч, когда «динамовцы» уже в Лионе 2 мая 1986 года узнали, что произошла огромная трагедия в Украине – авария на Чернобыльской АЭС.

«Мы тогда поняли, что дороги назад нет. Надо выиграть по-любому. Мы должны сделать все, чтобы люди радовались нашей победе», - сказал капитан «Динамо» и поблагодарил президента за его внимание и поддержку.

Президент особо отметил роль меценатов, которые поддерживают спорт и дают возможность ему развиваться. При этом Порошенко выразил надежду, что традиции поддержки отечественного спорта, который завоевывает славу Украине, в частности футбола, будут сохранены и продолжены.

«Без меценатов спорта не бывает. Без поддержки спорта не бывает ни побед, ни славы», - сказал глава государства и пожелал новых побед «динамовцам».