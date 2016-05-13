Гибралтар и Косово приняты в члены Международной федерации футбола

Гибралтар и Косово стали новыми членами Международной федерации футбольных ассоциаций на 66-м конгрессе ФИФА, сообщает официальный сайт организации.

За присоединение Федерации футбола Косово к ФИФА был отдан 141 голос, против проголосовали 23 члена организации. Таким образом, Косово стал 210-м членом ФИФА

За включение Гибралтара было отдано 172 голоса, против – 12. Таким образом, Гибралтар стал 211-м членом ФИФА.

Как сообщал УНИАН, десять дней назад Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) принял Косово в состав своей организации.

Решение также было принято путем голосования, но прошло гораздо напряженнее. 28 ассоциаций проголосовали за вступление Косово в ряды УЕФА, 24 - против вступления, а еще два голоса были признаны недействительными.

Ранее Косово было признано другими спортивными организациями - в частности, Международным олимпийским комитетом, а также международными федерациями гандбола и баскетбола.

Косово является частично признанным государством. Украина не признает независимости Косово.