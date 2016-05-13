Генсеком Международной федерации футбола впервые стала женщина
Фатма Самба Диуфа Самур из Сенегала назначена на высокую должность.
Дипломат Фатма Самура из Сенегала назначена новым генеральным секретарем Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщается в релизе на официальном сайте организации.
Нового Генсека утвердил Совет ФИФА, заявил президент организации Джанни Инфантино во время 66-го конгресса ФИФА, который проходит в Мексике.
Впервые за 112-летнюю историю ФИФА должность генерального секретаря занял человек не из Европы. Кроме того, секретариат крупнейшей футбольной организации мира впервые возглавила женщина. До назначения в ФИФА Самура в течение более 20 лет работала в ООН. Отмечается, что ранее она никак не была связана с футболом.
Должность генерального секретаря освободилась после того, как в сентябре 2015 года француза Жерома Вальке, который ранее занимал эту должность, отправили в бессрочный отпуск. В дальнейшем его на 12 лет отстранили от футбольной деятельности. Это связано с антикоррупционным расследованием, главным фигурантом которого является экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер. После Вальке временным исполняющим обязанности генсека был немец Маркус Каттнер.