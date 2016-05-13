Генсеком Международной федерации футбола впервые стала женщина

Дипломат Фатма Самура из Сенегала назначена новым генеральным секретарем Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщается в релизе на официальном сайте организации.

Нового Генсека утвердил Совет ФИФА, заявил президент организации Джанни Инфантино во время 66-го конгресса ФИФА, который проходит в Мексике.

Впервые за 112-летнюю историю ФИФА должность генерального секретаря занял человек не из Европы. Кроме того, секретариат крупнейшей футбольной организации мира впервые возглавила женщина. До назначения в ФИФА Самура в течение более 20 лет работала в ООН. Отмечается, что ранее она никак не была связана с футболом.

Должность генерального секретаря освободилась после того, как в сентябре 2015 года француза Жерома Вальке, который ранее занимал эту должность, отправили в бессрочный отпуск. В дальнейшем его на 12 лет отстранили от футбольной деятельности. Это связано с антикоррупционным расследованием, главным фигурантом которого является экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер. После Вальке временным исполняющим обязанности генсека был немец Маркус Каттнер.