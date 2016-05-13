Футболист Ибрагимович покинет французский ПСЖ по окончании нынешнего сезона

Французский футбольный клуб "Пари-Сен-Жермен" официально объявил о завершении сотрудничества с шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.

Руководство клуба и игрок также договорились о том, что по окончании карьеры футболиста Ибрагимович присоединится к руководству ПСЖ.

"Пари Сен-Жермен" останется навсегда благодарен Златану за его четыре чрезвычайно успешных сезона в клубе, где он постоянно был ведущим бомбардиром. Игрок в значительной степени способствовал превращению ПСЖ в один из крупнейших клубов Европы. А руководство Ligue 1 трижды за четыре года признавало его лучшим игроком", - говорится в заявлении на официальном сайте ПСЖ.

За четыре сезона Ибрагимович забил 152 гола в 178 матчах. Вместе с командой он выиграл 4 чемпионата Франции, по 3 Кубка лиги и Суперкубка Франции и 1 раз - Кубок Франции. В общей сложности, на счету команды за эти годы 11 трофеев. Также Кубко Франции Ибрагимович и ПСЖ могут выиграть вместе с командой по итогам сезона 2015/16. 21 мая состоится финал турнира, в котором ПСЖ будет противостоять "Олимпик" из Марселя.