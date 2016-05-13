Футболист "Шахтера" Гладкий подписал контракт с киевским "Динамо" - СМИ

Нападающий «Шахтера» Александр Гладкий подписал контракт c киевским «Динамо», сообщает Sport.ua со ссылкой на свои источники.

Подробности cоглашения не сообщаются. В киевский клуб украинский нападающий перейдет в статусе свободного агента, так как его действующий контракт с «Шахтером» истекает 30-го июня 2016-го года.

В текущем сезоне за «Шахтер» Александр Гладкий сыграл 29 матчей во всех турнирах и забил 6 голов. В последнее время он перестал попадать в основу «горняков», что, скорее всего, и стало причиной решения о смене команды.

Агент игрока Вадим Шаблий в конце февраля сообщал, что идут переговоры с «Шахтером» о продлении соглашения, но, видимо, договоренности достигнуто не было. Также агент упомянул о наличии запасных вариантов на тот случай, если договориться с «Шахтером» не получится.