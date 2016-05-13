Селезнев разорвал контракт с "Кубанью" и едет в Украину

Игрок сборной Украины по футболу Евгений Селезнев разорвал контракт с краснодарской "Кубанью", сообщает Depo Сектор.

"Я уже не игрок "Кубани", контракт забрал. Полечу через Украину... В Украину - там семья меня ждет", - сказал Селезнев.

Игрок не стал говорить о том, какие у него имеются предложения относительно дальнейшей карьеры: "Не могу говорить, нужна тишина. Топ-клубы Украины? С чего вы взяли, что это будет Украина? Не могу ничего говорить, агент занимается".

Рассуждая о том, что его не вызывают в сборную в последнее время, Селезнев отметил:: "А какие обиды? Нужно было улучшать кондиции. Вот я 9 игр сыграл, забил 3 гола. На это были объективные причины: другой клуб, другой чемпионат, другая страна. У нас не получилось с "Кубанью", вот и все".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что клуб в течение трех месяцев не платил игроку зарплату.

Ранее сообщалось, что у нападающего есть варианты для продолжения карьеры в Украине, но агент игрока Вадим Шаблий это не подтвердил.