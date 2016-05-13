Гендиректор "Шахтера": "Финал во Львове может стать самым провальным в истории Кубка Украины"

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин высказал недовольство решением ФФУ провести финал Кубка Украины во Львове в эфире "Футбол 1".

В частности, Палкин отметил: "Волнует не то, что решение принято, а то, как оно принимается. Во-первых, это не было заседание – это было голосование, сделанное по факсу. Не было дискуссий, непонятно почему был выбран Львов. Вопрос в том, что, когда принимаются такие решения, болельщики должны понимать, почему оно принимается. Я читал, что на сегодняшний день на финал Кубка Украины продано 250 билетов. То есть на данный момент это, по большому счету, самый провальный финал Кубка Украины за всю историю украинского футбола. До того, как было теоретически понятно, кто может сыграть в финале, мы обсуждали Харьков. Притом, что там могло не быть ни «Шахтера», ни «Зари». Говорили, что лучше всего – Харьков, потому что давно город не видел хорошего сильного футбола, интригующего матча. Наша логика объяснима".

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На вопрос о том, есть ли механизм, чтобы перенести финал, гендиректор "Шахтера" ответил: "Пусть Федерация беспокоится. Они сегодня могут прославиться за все годы независимости Украины. Они пусть беспокоятся о том, что происходит. Притом, что, если б мы об этом не говорили до Исполкома, не обсуждали эти вопросы, тогда можно было бы это решение на что-то списать. Но, так как мы обсуждали, для меня было большим удивлением, когда мне сказали, что исполком принял решение по поводу Львова, потому что это на бумажках позаписывали, по факсу отправили. Кто им сказал так сделать – непонятно. Решения, которые принимает исполком, невозможно понять, потому что они нигде не обсуждаются, журналисты там не присутствуют, причин никто не понимает вообще. Просто приходит решение – Львов. Всё".

Как сообщал УНИАН, 21-го мая состоится финал Кубка Украины, в котором сыграет «Шахтер» и луганская «Заря».