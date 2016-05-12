О чем молчит президент Премьер-лиги

Два с половиной месяца назад президентом украинской футбольной Премьер-лиги был избран Владимир Генинсон. Достаточно молодой (12 мая ему исполняется 40 лет), энергичный, обаятельный, с американским образованием претендент на высокий футбольный пост был избран единогласно и на безальтернативной основе.

В тот момент мало кого смутило, что к футболу новый руководитель УПЛ практически не имел отношения, посвятив свою карьеру гостиничному бизнесу. Да, он некоторое время занимал должность генерального директора НСК «Олимпийский» и ГК «Укрспортарены». Но, согласимся, это вряд ли имеет отношение непосредственно к футболу. Плюс, у него был минимальный опыт работы на должности исполнительного директора ФФУ. Лишь некоторые вскользь говорили о том, что не иметь отношение к украинскому футболу – это только плюс. Мол, коррупция в отечественном виде спорта №1 превышает все разумные и неразумные пределы.

Новый президент украинской лиги, казалось, рьяно взялся за дело. Но – только на словах. Конкретных дел за два с половиной месяца сделано так и не было. Есть ряд проектов, которые призваны улучшить имидж Премьер-лиги и сделать ее более привлекательной для болельщиков. Президент пообещал реорганизовать сайт УПЛ, сменить эмблему, сделать Лигу более узнаваемой и, тем самым, завлечь публику на трибуны стадионов или к телевизионным экранам.

В случае же с президентом УПЛ этот самый главный аспект почему-то теряется. Да и вопросы «смены обертки» пока только в проекте.

Да, имидж, безусловно, является составной частью успеха. Но – только составной. В западноевропейских чемпионатах к хорошей обертке прилагается вкусная конфета, в виде качественной игры, честного судейства, регламентов, обеспечивающих открытую клубную конкуренцию. В случае же с президентом УПЛ этот самый главный аспект почему-то теряется. Да и вопросы «смены обертки» пока только в проекте. Объявлен конкурс, на котором любой желающий, независимо от возраста, профессии и предпочтений, сможет предложить собственный вариант логотипа или визуализации… Да и все.

Новый президент УПЛ много и хорошо говорит. Но, в основном, на абстрактные темы. Его интервью, выходившие на различных околоспортивных сайтах, телеканалах, радиостанциях – скорее, напоминают программные речи, написанные пресс-службой, чем наполнены конкретикой и ответами на реально актуальные вопросы.

На «живое общение» по каким-то своим соображениям чиновник не идет. Между прочим, в Америке, где он некоторое время жил и получил одно из своих образований, принята совсем иная форма общения публичных людей с прессой.

Многочисленные попытки УНИАН поговорить с самим президентом УПЛ были безуспешны: постоянно находились какие-то причины для переноса разговора, а помощники футбольного начальника регулярно предлагают прислать вопросы по электронной почте с тем, чтобы таким же образом получить на них ответы. Но читать написанные секретарем клише – это вряд ли интересно футбольным болельщикам, у которых скопилось немало вопросом к спортивным функционерам.

Владимир Генинсон не производит впечатления человека, который не знает, что делать с внезапно «свалившимся» на него постом президента УПЛ.

Ведь украинский клубный футбол находится, мягко говоря, не в самом благополучном состоянии. Клубы лишают лицензии, клубы банкротят сами владельцы, в клубах – задержки с выплатой зарплат и премиальных, исчезают с футбольной карты страны бренды – те, чьими именами ковалась история отечественного футбола.

Вопросов накопилось много, и они достаточно болезненны – про ТВ-пул и организацию трансляций матчей Премьер-лиги со следующего сезона, про систему выплат гонораров судьям, про ситуацию с претендующими на повышение в классе клубами Первой лиги, про возможное влияние УПЛ на критическую ситуацию с финансированием ряда клубов, про ситуацию с крайне низким уровнем посещаемости матчей Лиги болельщиками, про очень острую проблему договорных матчей…

Возможно, президенту УПЛ просто нечего сказать? В это верить совсем не хочется. Ведь Премьер-лига не может сама себе рыть могилу, назначая руководителем человека, заведомо не имеющего плана и рычагов влияния на стабилизацию и последующее улучшение ситуации в украинском чемпионате. Да и сам Владимир Генинсон не производит впечатления человека, который не знает, что делать с внезапно «свалившимся» на него постом президента УПЛ.

Тем не менее, хотелось бы внести ясность. Или на словах, которые потом непременно будут донесены до читателя, или в конкретных делах. Что, возможно, будет даже лучше – для украинского футбола в целом.

С Днем рождения, Владимир Братиславович!

Кирилл Стадниченко