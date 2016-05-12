Суд арестовал имущество харьковского ФК "Металлист" за долги

Об этом говорится в постановлениях Киевского районного суда города Харькова от 28 апреля 2016 года, сообщает fc-metalist.com.

По данным правоохранителей, по состоянию на настоящее время задолженность ПАО «ФК «Металлист» перед КП «ОСК «Металлист» составляет 4 123 026,26 гривен. Задолженность перед коммунальным предприятием не погашается. Правоохранители считают, что денежные средства, поступающие на счета ПАО «ФК «Металлист», перечисляются на счета фиктивных предприятий и разворовываются.

Кроме того указано, что с целью уклонения от уплаты долга ПАО «ФК «Металлист» перед КП «ОСК «Металлист», руководство клуба может осуществить продажу (отчуждение) объектов недвижимого имущества, зарегистрированные за ОАО «ФК «Металлист», ООО «Металлист холдинг», ООО «Металлист арена», что может помешать уголовному производству и сделать невозможным погашение долга и убытков интересам КП «ОСК «Металлист». Поэтому правоохранители попросили в суде наложить арест на имущество клуба. Ходатайство было удовлетворено.

Стоит отметить, что арест на счета клуба не наложен.

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Основателем ПАО ФК «Металлист» является ООО «Металлист ФК» ( в состав которого входят ООО «Металлист Холдинг», Компания «Епленор трейдинг лимитед», и «Хенсли кэпитал лимитед» (Hensley capital limited). Бенефициар – Сергей Курченко.

ООО «Металлист Арена» учредили ООО «Металлист ФК» и «Епленор трейдинг лимитед». Руководитель – Виталий Савоста.

Учредителем ООО «Металлист ФК» является ООО «Металлист холдинг» и кипрские и «Епленор трейдинг лимитед» и «Хенсли кэпитал лимитед». Руководитель Юрий Сухоруков.

ООО «Металлист Холдинг» учредили ООО «Металлист ФК» и «Епленор трейдинг лимитед».

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2015 года Хозяйственный суд Киева спустя полтора года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК, подконтрольной скандально известному бизнесмену Сергею Курченко.

Согласно постановлению, компании «Интертрансгруп», по инициативе которой летом 2014 года суд арестовал все имущество компании Курченко, в сентябре 2015 года было отказано в продлении ареста. Поэтому, как отмечается в материалах дела, требование футбольного клуба «Металлист», который также принадлежит Курченко, на снятие ареста со всех активов бизнесмена обосновано, и суд не видит оснований для дальнейшего ареста активов.