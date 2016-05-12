Капитан "Днепра" Ротань может получить годичную дисквалификацию за стычку с арбитром матча против "Зари"

По итогам стычки с арбитром после матча Кубка Украины по футболу "Заря" - "Днепр" пострадать может не только зачинщик инцидента Роман Зозуля, но и капитан днепропетровской команды Руслан Ротань, сообщает SportArena.

Арбитр матча Анатолий Абдула внес в протокол подробности инцидента. Судя по официальным записям Абдулы, Роман Зозуля и Руслан Ротань оказывали физическое воздействие на официальных представителей матча (судей). Удар Зозули был запечатлен камерой, а Ротань, по информации издания, также бил по ногам арбитра.

В Приложении №5 с перечнем дисциплинарных санкций утверждается, что «применение физической силы к официальному лицу/представителю после окончания матча» влечет за собой наказание в виде 12 месяцев отстранения от футбола.

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КДК ФФУ будет изучать все подробности этого дела и планирует с разных сторон оценить ситуацию. Однако в соответствии с законом, двум лидерам "Днепра" грозит дисквалификация на один год.

Что интересно тот же перечень дисциплинарных санкций говорит, что за применение физической силы к официальным лицам по ходу матча грозит наказание только в 6 матчей.

Также в официальном протоколе есть сообщение о драке Александра Караваева и Андерсона Пико, которым также грозит дисквалификация по мотивам заседания КДК ФФУ.

Все скандальные вопросы по поводу матча будут рассмотрены на заседании 18 мая.

Как сообщал УНИАН, после игры Кубка Украины "Заря" - "Днепр" форвард днепропетровской команды Роман Зозуля ударил ногой арбитра матча.

Спустя некоторое время Зозуля попросил прощения у болельщиков и арбитров. Тем не менее, существует вероятность, что за такой поступок его дисквалифицируют на год.