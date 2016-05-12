Ребров попал в сферу интересов "Фенербахче" - турецкие СМИ

Турецкий "Фенербахче" заинтересован, чтобы в следующем сезоне главным тренером этой команды стал украинский специалист Сергей Ребров, сообщает Fotospor.com.

Президент "Фенербахче" Азиз Йылдырым недоволен работой нынешнего тренера команды Витора Перейры и намерен сменить его. Отмечается, что в апреле после поражения стамбульцев от "Коньяспора" руководитель клуба ездил в Киев на встречу с Ребровым.

Кроме того, стороны встречались еще в начале сезона, когда "Фенербахче" играл во Львове квалификацию Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".

Ранее сообщалось, что "Фенербахче" является одним из кандидатов на подписание контракта с нынешним главным тренером "Шахтера" Мирчей Луческу.

Добавим, что с 2002-го по 2004-й год Сергей Ребров был игроком "Фенербахче". За стамбульскую команду он сыграл 28 матчей, забив 4 мяча.