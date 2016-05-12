Защитник "Днепра" Федецкий: "Зозуля сожалеет о том, что сделал после матча с "Зарей"

Форвард днепропетровского "Днепра" Роман Зозуля сожалеет о своем поведении после полуфинального матча Кубка Украины против луганской "Зари". Об этом в интервью Depo заявил парнер футболиста по "Днепру" Артем Федецкий.

"Произошло то, что произошло. Мы с ним общались и он очень сожалеет о том, что сделал. Ему обидно. Его захлестнули эмоции. Если бы он мог, то точно такого бы не сделал. Ему просто хотелось, чтобы за 12 лет команда вышла в финал. Потому что никто не знает, в каком составе будет команда в следующем сезоне", - сказал Федецкий.

Он также подчеркнул, что потасовки футболистов в матчах между "Днепром" и "Зарей", а также между "Динамо" и "Шахтером" не повлияют на выступление сборной Украины на Евро-2016.

"Вот был конфликт в матче "Шахтер" - "Динамо", теперь здесь. Но мы будем от этого абстрагироваться, впереди Евро, мы едем в сборную. Детского сада не будет, мы все будем мужиками. Хочу обратиться к болельщикам, чтобы они понимали, что и Зозуля сожалеет, и в сборной все будет хорошо. Чтобы не переживали, потому что мы будем вместе все биться за Украину на Евро-2016", - заявил защитник "Днепра".

Как сообщал вчера УНИАН, после игры Кубка Украины "Заря" - "Днепр" форвард днепропетровской команды Роман Зозуля ударил ногой арбитра матча.

Спустя некоторое время Зозуля попросил прощения у болельщиков и арбитров. Тем не менее, существует вероятность, что за такой поступок его дисквалифицируют на год.