Форвард "Реала" Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом в 2015 году

Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду по итогам 2015 года стал самым высокооплачиваемым в мире футболистом. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на исследование американского журнала Forbes.

За год Роналду заработал 82 миллиона долларов, в то время как форвард "Барселоны" Лионель Месси - 77 миллионов долларов.

В пятерку самых высокооплачиваемых футболистов также попали форвард французского "ПСЖ" Златан Ибрахимович ($37 млн), форвард "Барселоны" Неймар ($36 млн) и полузащитник "Реала" Гарет Бэйл ($34 млн).

Кроме того, Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом за всю карьеру - за 14 лет португалец заработал 550 миллионов долларов.

Напомним, в 2015 году обладателем "Золотого мяча", который вручается лучшему футболисту мира, стал Лионель Месси. Криштиану Роналду занял второе место в голосовании.