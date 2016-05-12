Тренер "Шахтера" Луческу считает, что его преемником может стать Маркевич - СМИ

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу считает, что его преемником на посту наставника команды мог бы стать украинский специалист Мирон Маркевич. Об этом сообщает газета "Сегодня", ссылаясь на собственные источники.

"Мистер видит Мирона Богдановича своим возможным преемником, потому что считает его лучшим украинским тренером. Кроме того, это назначение могло бы увеличить болельщицкую поддержку "Шахтера" во Львове, где на днях Маркевича признали человеком года. Было бы знаково: специалист родом из Западной Украины – в восточноукраинской команде, "схід і захід разом", - цитирует издание свой источник.

При этом окончательное решение относительно того, останется ли Луческу в "Шахтере", еще не принято. Будущее румынского тренера в клубе определится во время встречи Луческу с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

Как ранее сообщал УНИАН, Мирча Луческу может продолжить карьеру в одном из турецких грандов, в частности, "Галатасарае".