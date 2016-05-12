Экс-футболист "Шахтера" Брандао условно осужден на пять месяцев

Бывший форвард донецкого "Шахтера" Брандао приговорен к тюремному заключению сроком на пять месяцев условно. Об этом сообщает Lequipe.fr.

Брандао получил наказание за то, что в 2014-м году в подтрибунном помещении стадиона ударил головой полузащитника "ПСЖ" Тиаго Мотту и сломал ему нос.

Кроме того, суд определил, что за свой поступок Брандао должен заплатить штраф в размере 20 тысяч евро.

Напомним, Брандао выступал в донецком "Шахтере" с 2002-го по 2008-й год, став с ним трехкратным чемпионом Украины. Позже бразилец играл во французских "Марселе" и "Сент-Этьене", а с 2014-го года играет за "Бастию".

В нынешнем сезоне 35-летний Брандао сыграл в чемпионате Франции 26 матчей, забив в них 3 гола.