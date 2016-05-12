В Запорожье после матча "Заря" - "Днепр" болельщице разбили голову стулом из фан-сектора

12:20, 12 мая 2016
Футбол
746

В Запорожье после футбольного матча на Кубок Украины между луганской «Зарей» и днепропетровским «Днепром» болельщице разбили голову стулом из фан-сектора.

В фанатских разборках в Запорожье пострадала девушка / sport-xl.org

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Запорожья, девушка пострадала во время выхода со стадиона «Славутич-Арена», на котором вечером 11 мая состоялся футбольный матч.

«Это произошло около 7 вечера. После завершения матча со стадиона начали массово выходить болельщики и девушке попал в голову брошенный стул из фан-сектора», - сообщили в патрульной полиции.

По данным правоохранителей, в результате произошедшего девушка получила гематому и рассечение в районе глаза.

Сотрудники патрульной полиции обнаружили девушку с окровавленным лицом около стадиона и оказали ей первую медицинскую помощь и вызвали скорую, которая доставила пострадавшую в медучреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter