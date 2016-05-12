В Запорожье после матча "Заря" - "Днепр" болельщице разбили голову стулом из фан-сектора
12:20, 12 мая 2016Футбол
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В Запорожье после футбольного матча на Кубок Украины между луганской «Зарей» и днепропетровским «Днепром» болельщице разбили голову стулом из фан-сектора.
В фанатских разборках в Запорожье пострадала девушка / sport-xl.org
Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Запорожья, девушка пострадала во время выхода со стадиона «Славутич-Арена», на котором вечером 11 мая состоялся футбольный матч.
«Это произошло около 7 вечера. После завершения матча со стадиона начали массово выходить болельщики и девушке попал в голову брошенный стул из фан-сектора», - сообщили в патрульной полиции.
По данным правоохранителей, в результате произошедшего девушка получила гематому и рассечение в районе глаза.
Сотрудники патрульной полиции обнаружили девушку с окровавленным лицом около стадиона и оказали ей первую медицинскую помощь и вызвали скорую, которая доставила пострадавшую в медучреждение.
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