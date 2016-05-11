Луческу хочет, чтобы арендованные у "Шахтера" игроки "Зари" сыграли в финале Кубка Украины

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу высказался насчет возможного участия игроков дончан, арендованных "Зарей", в финальном матче Кубка Украины, сообщает SportArena.

«Посмотрим. Хотелось бы, чтобы они сыграли, ведь они заслужили», -заявил Луческу на пресс-конференции после матча с "Александрией".

«Если сыграют плохо, скажут, что причина в том, что они наши игроки, если хорошо и агрессивно – мы будем недовольны. Наши игроки могут травмы получить. Мы так Данченко из "Черноморца" осуждали. Сегодня, я хочу, чтобы наши арендованные в "Заре" сыграли в финале. Ну и, конечно, хочу поздравить "Зарю" с выходом в финал».

Как сообщал УНИАН, сегодня донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" завоевали путевки в финал Кубка Украины обыграв, соответственно, "Александрию" и днепропетровский "Днепр". Оба матча завершились со счетом 2:0.

В составе "Зари" играет ряд арендованных у "Шахтера" исполнителей: вратарь Никита Шевченко, полузащитники Иван Петряк, Александр Караваев, Дмитрий Гречишкин, Андрей Тотовицкий, Вячеслав Танковский, а также форвард Филипп Будковский. В первом круге УПЛ Шевченко, Караваев и Будковский не сыграли с "Шахтером" по условиям арендного договора.

Финал Кубка Украины-2016 пройдет на Арене Львов 21 мая.