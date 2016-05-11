Кировоградская "Зирка" стала чемпионом Первой лиги

Кировоградская "Зирка" сегодня досрочно стала победителем чемпионата Украины в Первой лиге.

Это стало возможно благодаря тому, что "Черкасский Днепр", идущий на втором месте в турнирной таблице, сегодня проиграл черниговской "Десне" со счетом 1:3.

Таким образом, разрыв между "Зиркой" и преследователем увеличился до 10 очков. При этом в следующем туре кировоградцы автоматически наберут три очка в игре с тернопольской "Нивой", которая ранее снялась с соревнований.

В следующем сезоне "Зирка" планирует стать участником Премьер-лиги, заменив одну из команд, которые не получат аттестат для участия в УПЛ.

Окончательное решение относительно допуска "Зирки" к Премьер-лиге будет принято после окончания сезона в Премьер-лиге, а также завершения проведения аттестации всех клубов УПЛ.

Как известно, в сезоне 2016/17 в УПЛ сыграют не 14, а 12 команд. При этом, аттестационный комитет ФФУ не позволил участвовать в лиге харьковскому "Металлисту", луцкой "Волыни" и ужгородской "Говерле", а запорожский "Металлург" снялся с сореванований еще минувшей зимой.

Последний раз кировоградская "Зирка" выступала в высшем украинском дивизионе 12 лет назад. После этого клуб пережил расформирование и возрождение.