"Шахтер" обыграл "Александрию" и стал вторым финалистом Кубка Украины

Во Львове завершился матч Кубка Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" принимал "Александрию" и выиграл со счетом 2:0.

С учетом результата первой игры (1:1), горняки вышли в финал турнира.

Номинальные хозяева поля "Арены Львов" мощно начали матч и открыли счет уже на 15-й минуте. Как потом оказалось, это эпизод стал решающим во всем двухматчевом противостоянии. Дарио Срна со штрафного навесил точно на голову Максиму Малышеву, который отправил мяч под перекладину - 1:0.

В дальнейшем горняки имели гораздо больше шансов увеличить свое преимущество, чем "Александрия" сравнять счет, но изменить счет ни одной команде не удавалось до последних минут матча. Лишь в добавленное арбитром время, на 92-й минуте, Веллингтон Нем забил второй гол воспользовавшись грубой ошибкой защитника и выйдя один на один с... пустыми воротами соперника.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "Заря" переиграла "Днепр" со счетом 2:0 и вышла в финал Кубка Украины, выиграв по сумме двух матчей - 2:1.

Таким образом, 21 мая в финале Кубка Украины во Львове сойдутся донецкий "Шахтер" и луганская "Заря".