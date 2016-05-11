Маркевич не собирается тренировать греческий ПАОК
21:04, 11 мая 2016Футбол
357
Главный тренер "Днепра" опроверг информацию о своих планах стать наставником греческой команды.
Маркевич не вел переговоры с ПАОКом / xsport.ua
Главный тренер днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич опроверг информацию о том, что греческий ПАОК приглашал его на пост наставника команды. Об этом рассказал в интервью vgolos.com.ua.
"Не знаю, откуда эта информация взялась. Какой ПАОК?! Я туда точно не поеду. Это неправда. Вообще, мне звонили оттуда и спрашивали о Марлосе (возможно, речь идет о Лео Матосе – прим. УНИАН), о его футбольных качествах. Обо мне же во главе ПАОКа не было речи. Нет-нет, этот вариант отпадает", – заявил Маркевич.
Как сообщал УНИАН, ранее греческие СМИ цитировали слова Маркевича, в которых тренер признавался, что общался с президентом ПАОКа Иваном Саввиди на тему работы в клубе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter