Маркевич не собирается тренировать греческий ПАОК

Главный тренер днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич опроверг информацию о том, что греческий ПАОК приглашал его на пост наставника команды. Об этом рассказал в интервью vgolos.com.ua.

"Не знаю, откуда эта информация взялась. Какой ПАОК?! Я туда точно не поеду. Это неправда. Вообще, мне звонили оттуда и спрашивали о Марлосе (возможно, речь идет о Лео Матосе – прим. УНИАН), о его футбольных качествах. Обо мне же во главе ПАОКа не было речи. Нет-нет, этот вариант отпадает", – заявил Маркевич.

Как сообщал УНИАН, ранее греческие СМИ цитировали слова Маркевича, в которых тренер признавался, что общался с президентом ПАОКа Иваном Саввиди на тему работы в клубе.