Тренер "Днепра" Маркевич: "Такие штрафные нельзя ставить в конце матча"

Арбитру полуфинального матча Кубка Украины "Заря" - "Днепр" не стоило назначать штрафной удар на 5-й добавленной минуте игры. Об этом в интервью телеканалу "Футбол 1" заявил главный тренер днепропетровской команды Мирон Маркевич, сообщает Tribuna.ua.

Как известно, именно после этого штрафного удара "Заря" забила второй гол "Днепру" и выбила днепропетровцев из розыгрыша турнира.

"Ну какой там штрафной в конце матча? Видимо, судья не хотел, чтобы было дополнительное время", - считает Маркевич.

Он также добавил, что не видел эпизод, произошедший после финального свистка, когда не принимавший участия в матче футболист "Днепра" Роман Зозуля ударил ногой арбитра.

"Честно говоря, не видел, что там Зозуля делал после матча, но сегодня нам его не хватало на поле. Он мог завести команду. И я, и помощники пытались успокоить игроков, но такие штрафные нельзя назначать в конце матча. Наверное, поэтому и такие эмоции", - добавил специалист.

При этом наставник "Днепра" не считает, что его команда вылетела из Кубка Украины из-за судейского решения.

"Футбола сегодня было мало, больше борьбы и желания. Получилась такая настоящая кубковая игра. К сожалению, мы не сумели поставить тот состав, который хотели. Все же Чигринский, Зозуля и Матос – это слишком большие потери для такой игры. Где тонко, там и рвется. Детские ошибки в обороне не дали нам попасть в финал", - считает Маркевич.

"Я поблагодарил футболистов прямо после матча за то, что они вели себя достойно во втором круге и проявили характер и порядочность, потому что играли до конца. Мне не в чем их упрекнуть. Проиграли сегодня, но это футбол", - заявил главный тренер "Днепра".

Как сообщал УНИАН, сегодня луганская "Заря" обыграла "Днепр" со счетом 2:0 и вышла в финал Кубка Украины. После игры форвард днепропетровцев Роман Зозуля ударил ногой одного из арбитров матча.