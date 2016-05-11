Футболист "Днепра" Зозуля ударил ногой арбитра матча (видео)

Форвард днепропетровского "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля ударил ногой одного из арбитров матча Кубка Украины "Заря" - "Днепр".

Конфликт произошел после финального свистка, когда футболисты и арбитры покидали поле. В это время лидеры "Днепра" Артем Федецкий, Руслан Ротань и Ян Лаштувка спорили с судьями.

Предположительно, речь шла о назначении штрафного удара на 5-й добавленной минуте, с которого полузащитник "Зари" Андрей Тотовицкий забил победный мяч в ворота "Днепра".

Во время разговора на поле выбежал Роман Зозуля, не принимавший участия в игре, и стал применять к арбитрам силу. Сначала футболист оттолкнул судью руками, но в этот момент его остановил охранник стадиона. А когда рефери уже заходили в подтрибунное помещение, Зозуля освободился от охраны и ударил одного из судей ногой.

Роман Зозуля не попал в заявку на этот матч из-за дисквалификации и смотрел игру на трибунах стадиона с фанатами днепропетровской команды.

Как сообщал УНИАН, днепропетровский "Днепр" проиграл луганской "Заре" в ответном полуфинале Кубка Украины со счетом 0:2 и вылетел из турнира.