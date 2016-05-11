Луганская "Заря" впервые в своей истории вышла в финал Кубка Украины

Луганская "Заря" выиграла со счетом 2:0 у днепропетровского "Днепра" в ответном полуфинальном матче Кубка Украины и впервые в своей истории вышла в финал турнира.

"Заря" уступила в первом матче противостояния со счетом 0:1, но сегодня очень быстро забила гол в ответ. На 8-й минуте встречи Джаба Липартия воспользовался грубой ошибкой защитника гостей Александра Сватка в обороне - легко заполучил мяч в штрафной площадке и, переиграв растерявшегося оппонента, отправил сферу в ближний угол ворот Яна Лаштувки.

В дальнейшем "Заря" имела гораздо больше возможностей забить второй мяч, чем "Днепр" сравнять счет. Однажды мяч после удара Филиппа Будковского с ближней дистанции даже попал в штангу ворот днепропетровцев.

Однако победный гол был забит лишь в добавленное арбитром время. Андрей Тотовицкий блестящим ударом со штрафного отправил мяч в девятку ворот Лаштувки и вывел свою команду в финал Кубка Украины.

После этого между командами и арбитрами возник конфликт, продолжавшийся даже после финального свистка.

Заря (Луганск) - Днепр (Днепропетровск) - 2:0 (1:0)

Голы: Липартия (8), Тотовицкий (90+5);

З: Шевченко, Опанасенко, Сиваков, Рафаэль, Каменюка, Чайковский, Гордиенко, Караваев (Сухоцкий, 78), Липартия (Тотовицкий, 50), Петряк (Гречишкин, 81), Будковский;

Д: Лаштувка, Федецкий, Сваток, Гуйе, Андерсон, Политыло (Безус, 36), Шахов, Лучкевич (Кобахидзе, 88), Ротань, Руис (Гама, 60), Матеус;

Предупреждения: Опанасенко, Сиваков - Шахов, Лаштувка, Безус.

Первый матч - 0:1.