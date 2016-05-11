Селезнев нашел новый клуб и ждет переговоров с руководством "Кубани"

Игрок находится в Краснодаре и ожидает встречи с одним из руководителей клуба, чтобы решить вопрос о досрочном расторжении контракта, сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, клуб в течение трех месяцев не платил игроку зарплату.

Ранее Селезнев заявил в интервью украинскому телеканалу "Футбол 1", что уже нашел новую команду, но не может подписать контракт из-за отсутствия нужных бумаг от «Кубани».

По его словам, причиной ухода из краснодарского клуба стал внутренний конфликт, а не подозрение в сдаче матча с «Мордовией» (1:2).

Ранее сообщалось, что у нападающего есть варианты для продолжения карьеры в Украине, но агент игрока Вадим Шаблий это не подтвердил.