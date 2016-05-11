Защитник "Динамо" Драгович: "Конкретных предложений из Европы у меня пока нет"

Австрийский защитник киевского "Динамо" Александр Драгович заявил, что у него пока нет конкретных предложений от европейских клубов, сообщает Tribuna.ua.

"Я на контракте с "Динамо" до 2018 года. Пока нет конкретных предложений, я не волнуюсь об этом. Скауты на стадионе не означают, что идут переговоры. Пресса часто преувеличивает. У меня не было контактов с "Баварией" и "Барселоной", это нереально", - заявил Драгович в интервью Goal.com.

При этом футболист добавил, что обязательно рассмотрит предложения из европейских топ-клубов, если таковые к нему поступят.

"Но, если итальянский, испанский или английский топ-клуб будет заинтересован, то я выслушаю его. Я пойду туда, где будет лучше для моей карьеры", – заявил Драгович.

Как ранее сообщал УНИАН, Александр Драгович находится в сфере интересов ряда итальянских, английских и немецких клубов. В частности, речь идет о миланском "Интере", "Наполи", ливерпульском "Эвертоне" и дортмундской "Боруссии".