Главный тренер "Говерлы" Грозный не собирается оставаться в клубе на следующий сезон

Главный тренер ужгородской "Говерлы" Вячеслав Грозный не собирается оставаться на своей должности в следующем сезоне. Об этом он рассказал в интервью Sport Arena.

"Я уже веду переговоры с зарубежными командами и скоро уеду из "Говерлы". Я 10 лет работал за рубежом: в [российских] "Спартаке" и "Тереке", в Казахстане, в лучшем клубе Болгарии - "Левски".

"Мой контракт с "Говерлой" заканчивается в конце сезона. У меня нет проблемы, я в любую страну поеду и буду работать", - заявил Грозный.

Вячеслав Грозный уже три недели не принимает участия в тренировочном процессе команды, но входит в группу людей, которая помогает "Говерле" получить атестат на участие в Премьер-лиге в следующем сезоне.

Как ранее сообщал УНИАН, "Говерла" не получила атестат на участие в Премьер-лиге в сезоне 2016/17. Тем не менее, клуб подал апелляцию и пытается сохранить за собой место в элитном украинском дивизионе.