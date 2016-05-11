Футболист "Шахтера" Степаненко накануне полуфинала Кубка Украины: "Мы не имеем права закончить сезон без трофеев"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча полуфинала Кубка Украины против "Александрии" в эфире телеканала "Футбол 1".

«Полуфинал – это отличная возможность выйти в финал и завоевать кубок. Приложим все усилия, чтобы выиграть хотя бы один трофей в этом году. Психологически тяжело принять тот факт, что "Шахтер" может закончить сезон без трофеев", - отметил Степаненко.

"Играем с хорошей, организованной командой, которая недавно пробилась в еврокубки. Мне импонирует коллектив Владимира Шарана, который пытается привить своим подопечные комбинационный футбол", - охарактеризовал соперника полузащитник горняков.

"Результат первого матча позволяет нам чувствовать себя достаточно комфортно. Постараемся победить, а там как получится», – подытожил Степаненко.

Как сообщал УНИАН ответный полуфинальный матч Кубка Украины между "Шахтером" и "Александрией" состоится сегодня на Арене Львов в 19.30.

Первый матч в Александрии завершился со счетом 1:1. Для выхода в финал горнякам необходимо выигрывать, либо сыграть вничью 0:0. Гостям достаточно будет сыграть вничью с крупным счетом - 2:2, 3:3 и т.д. При повторении результата первого матча - 1:1, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.