"Вест Хэм" отобрал у "Манчестер Юнайтед" место в Лиге чемпионов

"Манчестер Юнайтед" в перенесенном матче 30-го тура английской Премьер-лиги проиграл на выезде "Вест Хэму" со счетом 2:3 и упустил возможность обогнать в турнирной таблице чемпионата "Манчестер Сити".

Матч был примечателен тем, что стал последним для "Вест Хэма" на стадионе "Болейн Граунд", где команда выступала с 1904 года. Со следующего сезона лондонский клуб перезжает на Олимпийский стадион.

В первом тайме "Вест Хэм" создал значительно больше голевых моментов, чем соперник, но отличился лишь однажды, когда забил Диафра Сахо. После перерыва гости огромными усилиями смогли забить два мяча - оба на счету форварда "Юнайтед" Мартиаля.

Тем не менее, удержать необходимый для себя счет "МЮ" не смог. В концовке встречи "Вест Хэм" вновь активно стал атаковать ворота "Юнайтед" и добился своего - голы Майкла Антонио и Уинстона Рида принесли хозяевам заслуженную победу.

Поражение "Манчестер Юнайтед" означает, что команда Луи Ван Гаала не смогла обойти в турнирной таблице "Манчестер Сити", с которым борется за четвертое место в турнирной таблице, дающее право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

За один тур до конца чемпионата в активе "Манчестер Сити" - 65 очков, у "Манчестер Юнайтед" - 63 очка.