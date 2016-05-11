Российская "Кубань" подозревает украинца Селезнева в сдаче матча - СМИ

Руководство российской "Кубани" обвинило украинского форварда Евгения Селезнева в сдаче футбольного матча, сообщает издание "Советский Спорт", ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что после игры, в которой "Кубань" проиграла "Мордовии" из Саранска, между Селезневым и одним из руководителей краснодарского клуба состоялся разговор на повышенных тонах.

"В ходе разговора в адрес Селезнева якобы были высказаны обвинения в сдаче матча "Мордовии", - говорится в сообщении СМИ.

Вместе с тем, как сообщил в интервью изданию агент футболиста Вадим Шаблий, за три месяца в "Кубани" Селезнев пока ни разу не получал зарплату или подъемные.

На данный момент Селезнев находится вне расположения клуба и требует расторжения контракта.

Ранее СМИ сообщали о том, что Селезнев расторг контракт с "Кубанью". Но футболист опроверг эту информацию.