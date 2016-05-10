Президент-рекордсмен донецкого "Олимпика" объявил о завершении карьеры

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин заявил, что позавчерашний матч против днепродзержинской "Стали" стал для него последним в качестве футболиста. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Я оглядываюсь на свой пройденный путь игрока с гордостью, я действительно горжусь тем, чего я добился в футболе. Я выиграл трофеи, сыграл яркие, успешные матчи и у меня останутся великолепные воспоминания. Я достиг намного большего, чем я ожидал в начале своей карьеры. Домашний матч против днепродзержинской "Стали" был прощальным для меня, моим финальным аккордом", — заявил Гельзин.

Как сообщал УНИАН, в минувшее воскресенье Гельзин стал самым возрастным футболистом, когда-либо выходившим на поле в матче украинской Премьер-лиги.