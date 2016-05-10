Знаменитый немецкий футболист проведет прощальный матч за римский "Лацио"

Знаменитый немецкий нападающий Мирослав Клозе в следующее воскресенье проведет свой прощальный матч за римский "Лацио" в чемпионате Италии, сообщает gazzetta.it.

У 37-летнего футболиста летом заканчивается контракт с "Лацио", продолжать который стороны не стали. Клозе не собирается завершать карьеру игрока, но по семейным причинам желает вернуться в родную Германию.

Отмечается, что после игры с "Фиорентиной" Клозе совершит на "Стадио Олимпико" круг почета вокруг римских болельщиков. При этом на экранах арены будут демонстрироваться памятные кадры с участием немецкого бомбардира за пять проведенных лет в "Лацио".

С 2011-го года Клозе провел за "Лацио" 170 матчей, в которых забил 62 гола. Ранее он выступал за немецкие "Баварию", "Вердер" и "Кайзерслаутерн".

Всемирную известность футболист получил благодаря своим выступлениям за сборную Германии. Клозе принял участие в четырех последних чемпионатах мира, став с 16 голами лучшим бомбардиром за всю историю этого турнира.