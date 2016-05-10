Мюнхенская "Бавария" совершила два громких приобретения на следующий сезон

Мюнхенская "Бавария" усилила свой состав двумя именитыми футболистами - немецким защитником Маттсом Хуммельсом и португальским полузащитником Ренату Санчесом, сообщает официальный сайт клуба.

Контракты обоих футболистов будут действовать до 30 июня 2021 года.

Сумма трансфера, которую "Бавария" заплатила дортмундской "Боруссии" за Хуммельса, не разглашается. Трансферная стоимость Ренато Санчеса составила 35 миллионов евро.

27-летний Маттс Хуммельс является воспитанником "Баварии", но сделал себе имя в дортмундской "Боруссии", с которой дважды выигрывал чемпионат Германии и играл в финале Лиги чемпионов. Кроме того, в 2014 году Хуммельс вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира.

18-летний Ренату Санчес ранее на клубном уровне носил футболку лишь лиссабонской "Бенфики". В сезоне 2015/2016 футболист дебютировал в чемпионате Португалии, Лиге чемпионов и национальной сборной Португалии.

Как сообщал УНИАН, на прошлых выходных "Бавария" в 26-й раз стала чемпионом Германии.

В следующем сезоне главным тренером команды станет итальянец Карло Анчелотти.