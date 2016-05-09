Ярмоленко: "В сборной Украины подойду к каждому из ребят и пожму им руку"

Футболист киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко выразил готовность после приезда в расположение сборной Украины пожать руки всем партнерам по команде, в том числе игрокам "Шахтера" Тарасу Степаненко и Александру Кучеру. Об этом он сказал в интервью dynamo.kiev.ua.

"Когда я приезжаю в расположение национальной команды, то для меня всегда "Динамо", "Шахтер", "Днепр", "Заря" и все остальные клубные вопросы уходят на второй план. Так было всегда, и ничего не изменится на этот раз. Потому что ты защищаешь честь своей страны, и нужно забывать все, что этому может помешать. В том числе, речь о всякого рода конфликтных ситуациях. Лично я, приехав в сборную, подойду к каждому из ребят и пожму ему руку. Вне зависимости от того, это игрок "Динамо", "Шахтера", "Днепра" или какого-либо другого клуба. Мы два года занимались одним делом, работали над достижением общей для нас цели — завоеванием путевки на чемпионат Европы, и одно это уже должно заставлять нас уважать друг друга!", - считает Ярмоленко.

Он также сообщил, что после драки в матче с "Шахтером" ни с кем из футболистов донецкой команды не связывался.

"Я не спорю, ситуация, действительно, оказалась очень неприятной. И, как пишут в прессе, нам будет сложно дружить семьями со Степаненко, Кучером или Срной. Но в сборной, повторюсь, я пожму руку каждому, кто получил вызов в главную команду страны наряду со мной. И то, что произошло, никак не повлияет на мою работу, отдачу на тренировках и во время матчей — обижаться на кого-то я не буду", - заявил нападающий.

Как сообщал УНИАН, матч 24-го тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером", состоявшийся 1 мая, запомнился дракой между футболистами в конце встречи. Одним из самых активных участников посасовки стал Андрей Ярмоленко, который ударил по ногам Тараса Степаненко, а также принял участие в кулачном бою с Александром Кучером.

Позже главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко заявил, что видит в окончательной заявке сборной Украины на Евро-2016 и Ярмоленко, и Степаненко.